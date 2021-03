La Administración Biden activa los recursos de FEMA para el albergue y traslado de los niños no acompañados que cruzan la frontera sur

“Como he dicho muchas veces, una instalación de la Patrulla Fronteriza no es un lugar para un niño. Estamos trabajando en colaboración con el Departamento de Salud para atender las necesidades de los niños no acompañados, lo que resulta aún más difícil debido a los protocolos y restricciones necesarios para proteger la salud pública y la salud de los menores. Nuestro objetivo es garantizar que sean transferidos al Departamento de Salud lo más rápidamente posible, de acuerdo con los requisitos legales y en el mejor interés de los niños”, dijo Mayorkas en el comunicado.