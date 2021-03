Guardias penitenciarios de EE.UU. rechazan la vacuna a pesar de los brotes de COVID-19

Los empleadores no pueden exigir que el personal se vacune. Por lo tanto, la negativa de los oficiales penitenciarios pone en riesgo a las personas encarceladas, ya que no tienen forma de protegerse de los oficiales desenmascarados y no vacunados. Para diciembre, 1 de cada 5 personas encarceladas había contraído el coronavirus, según datos compilados por The Marshall Project y The Associated Press.