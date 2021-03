Quién recibirá la nueva ayuda de hasta $3,600 por cada hijo incluida en el plan de estímulo

“Todavía no me lo creo”, dijo a Noticias Telemundo Heidi Gonzáles, una inmigrante indocumentada que es madre soltera de cuatro niños con ciudadanía estadounidense. “No ha habido trabajos, hay que ver de dónde sale el dinero para pagar la renta”, agregó la mujer, visiblemente conmovida por el anuncio de la ayuda que recibirá por primera vez en uno de los años más difíciles que dice haber tenido.