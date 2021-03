Biden reactiva el programa CAM para acoger a menores centroamericanos desde sus países de origen

Más de 3,200 niños migrantes no acompañados están siendo alojados en instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés), según confirmaron dos fuentes a NBC News. El diario The New York Times, citando documentos internos de la CBP, informó primero de que el número de niños detenidos se había “triplicado en las últimas dos semanas.”