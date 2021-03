Twitter demanda al fiscal general de Texas, Ken Paxton, y pide al tribunal que detenga su investigación sobre la empresa de redes sociales

Cuatro de los ex ayudantes afirman que fueron despedidos en represalia por decirle a las autoridades que creían que Paxton había hecho favores ilegales a un donante político y están demandando. Durante una audiencia de denuncia de irregularidades el 1 de marzo , a la que Paxton no asistió, los abogados que representan a su oficina argumentaron que Paxton no es un empleado público y no puede ser demandado en virtud de la Ley de denuncia de irregularidades de Texas . El fiscal general ha desestimado previamente las acusaciones en su contra como “alegaciones falsas” de “empleados deshonestos”.