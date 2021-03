¿Qué sigue para el proyecto de ley de ayuda por COVID (y cuándo podría llegarte otro cheque de estímulo)?

Esta vez, las personas que ganan menos de US$ 75.000 y las parejas que ganan menos de US$ 150.000 recibirían el pago completo de US$ 1.400, más US$ 1.400 adicionales por dependiente. Pero la elegibilidad en la tercera ronda de cheques se reduciría progresivamente de forma más rápida que los pagos anteriores, al eliminar por completo a las personas que ganan más de US$ 80.000 al año y las parejas casadas que ganan más de US$ 160.000, independientemente de cuántos hijos tengan. Los pagos llegarían a alrededor del 90% de las familias, según una estimación del modelo presupuestario de Penn Wharton.