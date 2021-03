Las hospitalizaciones por COVID-19 disminuyen en Midland y Odessa

“Comienzas a sentirte feliz de que las cosas estén a un ritmo más bajo ahora, pero no queremos perder ninguna vida que no sea necesario perder. Si simplemente mantenemos la guardia, mantenemos el rumbo de lo que hemos estado haciendo y continuamos con la mitigación, salvaremos vidas. Aunque no es tan malo como antes, todavía no es bueno “, dijo el Dr. Wilson.