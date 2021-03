Expertos advierten sobre un potencial aumento de casos de COVID-19 en EE.UU. mientras varios gobernadores aflojan las restricciones

El gobernador dijo que un juez del condado podría optar por usar estrategias de mitigación si las hospitalizaciones por covid-19 en cualquiera de las 22 regiones hospitalarias del estado superan 15% de la capacidad de camas de hospital en esa región durante siete días seguidos. Pero no pueden imponer penas de cárcel a las personas que no sigan las órdenes de covid-19 ni se puede sancionar a los residentes por no usar mascarillas, dijo.