Hay una carrera por aprobar el paquete de estímulo para el 14 de marzo. Esto es lo que está en juego

El Programa de Protección de Pago de Cheques, que otorga préstamos condonables a pequeñas empresas con dificultades, termina el 31 de marzo. El proyecto de ley no extenderá la fecha de vencimiento. Pero sumaría US$ 7.000 millones al programa si se aprueba antes de fin de mes. También proporcionaría US$ 15.000 millones al programa de Préstamos por Daños de Desastre de Emergencia. Esta iniciativa entrega créditos a largo plazo a bajo interés de la Administración de Pequeñas Empresas. Además se destinarán US$ 25.000 millones para un nuevo programa de subvenciones específicamente para bares y restaurantes.