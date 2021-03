El gobernador Greg Abbott termina el mandato estatal de mascarillas y permitirá que los negocios abran al 100%

“No se equivoquen, COVID-19 no ha desaparecido, pero está claro a partir de las recuperaciones, las vacunas, la reducción de las hospitalizaciones y las prácticas seguras que los tejanos están utilizando que los mandatos estatales ya no son necesarios. El anuncio de hoy no abandona las prácticas seguras que los tejanos han dominado durante el año pasado. En cambio, es un recordatorio de que cada persona tiene un papel que desempeñar en su propia seguridad personal y la seguridad de los demás. Con esta orden ejecutiva, nos aseguramos de que todas las empresas y familias de Texas tengan la libertad de determinar su propio destino “.