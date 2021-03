Acuerdo histórico entre dos farmacéuticas para acelerar la producción de la vacuna de una dosis contra el coronavirus

“Con suerte, estamos entre lo que espero sea la última gran ola y el comienzo del período en el que espero que el COVID-19 sea muy poco común”, dijo por su parte Robert Horsburgh, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston, en declaraciones reportadas por el diario The New York Times. “Pero no lo sabemos. He estado defendiendo que nos mantengamos firmes durante entre cuatro y seis semanas más”, agregó.