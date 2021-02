El Senado determina que no se puede incluir el aumento del salario mínimo en el paquete de ayuda propuesto por Biden

Toda la atención estaba centrada en Elizabeth MacDonough, la funcionaria encargada de las reglas y procedimientos en el Senado, sin un rol partidista, quien decidió que la legislación no cumplió con los criterios para recurrir a la reconciliación presupuestaria. Sus disposiciones indican que no puedes utilizarse para legislaciones que aumenten los déficits a largo plazo o que no tengan un efecto presupuestario significativo.