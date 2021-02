Abbott: siguiente fase de vacunación contra COVID-19 podría comenzar en marzo

Además, reconoció a la Ciudad de Corpus Christi por desarrollar el programa “Saving Our Seniors” (SOS, por sus siglas en inglés), que se enfoca en vacunar a domicilio a los ancianos que no pueden salir de sus hogares por complicaciones médicas. El programa es posible con la ayuda del cuerpo de bomberos y organizaciones como Meals on Wheels, y ha sido replicado en ciudades como San Antonio y Victoria.