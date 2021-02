Tiempo de impuestos: cómo afectará la pandemia a la presentación de impuestos

El IRS dice que los contribuyentes que reciben los Formularios 1099-G por beneficios de desempleo que no recibieron deben comunicarse con su estado para obtener un formulario corregido que demuestre que no recibieron estos beneficios. Los contribuyentes que no pueden obtener un formulario corregido y oportuno de los estados deben presentar una declaración de impuestos precisa, informando solo los ingresos que realmente recibieron.