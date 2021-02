ICE cambia de rumbo: frenará las deportaciones y se centrará en recién llegados y criminales

Los miembros activos normalmente no corren el riesgo de ser deportados debido al estatus migratorio que deben tener para poder servir. Estas personas no tienen que ser ciudadanos estadounidenses para unirse al Ejército. Pueden ser residentes, nacidos en el extranjero con conocimientos especializados en idiomas o medicina o alistados no inmigrantes con estatus especial que sean residentes de los Estados Federados de Micronesia, la República de las Islas Marshall y Palau.