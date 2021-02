Texas requerirá que los estudiantes tomen el examen STAAR en persona

Aunque algunos pueden mostrarse reacios a regresar en persona durante una pandemia, los estudiantes de secundaria de Texas que reciben instrucción remota y no se presentan para tomar los exámenes estandarizados requeridos pueden no poder graduarse. Texas ya ha dicho que los estudiantes de grados más jóvenes que reprueben los exámenes STAAR requeridos pueden pasar al siguiente grado. Y a partir de diciembre, los distritos escolares no recibirán calificaciones estatales este año según el desempeño de sus estudiantes en los exámenes.