Así se hará cumplir la orden de Biden de usar mascarilla en el transporte

Además, las máscaras deben quedar bien ajustadas y no deben tener válvulas de exhalación ni perforaciones. Si alguien elige usar una polaina, debe hacerse con dos capas de tela o doblarse para tener dos capas. Los protectores faciales y las gafas protectoras pueden complementar una mascarilla, de acuerdo con la orden, pero no se pueden usar en lugar de una mascarilla. Las bufandas y pañuelos no cumplen con este nuevo requisito, que exime a niños menores de dos años o personas con discapacidad que no pueden usar mascarilla.