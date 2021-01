Frente a una multitud de pacientes con COVID-19, las UCI están completamente llenas en al menos 50 hospitales de Texas

Cynthia Simmons es la autoridad de salud pública de Arlington y una médica de la sala de emergencias en Medical City of Arlington, que ha estado al 100% de su capacidad o cerca de ella durante semanas. Ella dijo que los tejanos deben entender que si tienen accidentes automovilísticos, tienen ataques cardíacos o enfrentan otras emergencias no relacionadas con COVID-19, una UCI completa en el hospital más cercano podría significar que no habrá suficientes recursos disponibles.