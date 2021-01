Representante Landgraf presenta proyecto de ley para combatir el sistema de recuperación y mantener la financiación en las escuelas del Permian

El representante Landgraf dice que el sistema no toma en cuenta todos los aspectos financieros de un distrito, “el problema es que no todos los distritos escolares, incluso aquellos que se consideran ricos, son iguales. Por ejemplo, en algunos suburbios de Texas hay distritos escolares que están salpicados de casas realmente bonitas y propiedades comerciales muy caras y generan muchos impuestos a la propiedad durante todo el año, todos los años. Ahora contrasta eso con los distritos escolares aquí en el Permian Basin y en todo el oeste de Texas, donde somos capaces de producir muchos impuestos a la propiedad cuando estamos en medio de un boom petrolero, pero cuando no lo estamos, es una historia diferente“.