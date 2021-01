Odessa Regional Medical Center actualiza sus políticas de visitantes

· Use una mascarilla durante la duración de su visita y se les anima a traer sus propias mascarillas; Se proporcionarán máscaras quirúrgicas a los visitantes que no tengan la suya propia. No se permiten bufandas, pañuelos, pañuelos o máscaras de malla / encaje sin respaldo de tela sólida. Negarse a usar una máscara resultará en la revocación de los privilegios de visitas.