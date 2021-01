Midland crea un enlace de registro antes de la distribución semanal de la vacuna COVID-19

El Equipo de Comando Unificado desea agradecer a nuestros socios en este esfuerzo de vacunación masiva, incluidos Midland College, Texas Tech University Health Sciences Center, The University of Texas of the Permian Basin, Team Rubicon y muchos voluntarios locales, sin los cuales este esfuerzo no sería posible. posible. Si tiene más preguntas, visite midlandhealth.org/vaccine .