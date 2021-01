“Hay vidas en juego”: tres regiones de Texas azotadas por el coronavirus no tienen camas de cuidados intensivos

Algunas salas de emergencia en el norte de Texas también tienen pacientes porque no hay espacio en la UCI, dijo a The Tribune el Dr. Robert Hancock, presidente del Colegio de Médicos de Emergencia de Texas, a The Tribune a principios de este mes. El Dr. Justin Fairless, médico de la sala de emergencias en Fort Worth, dijo a principios de este mes que hay pacientes con coronavirus en los pasillos de los hospitales “porque no hay otro lugar donde ponerlos”.