El IRS atrasa la fecha de inicio para declarar impuestos por la pandemia y el cheque de ayuda

ARCHIVO - Este miércoles 13 de febrero de 2019 la foto de archivo muestra parte de un formulario de impuestos federales 1040 impreso en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos. El viernes 21 de agosto de 2020, The Associated Press informó sobre historias que circulan en línea afirmando incorrectamente que la tasa de impuestos del candidato presidencial demócrata Joe Biden sobre una familia que gana 75.000 dólares al año pasaría del 12% al 25%. La actual tasa de impuestos federales del 12% se aplica a las familias que ganan hasta 80.000 dólares, o a los individuos que ganan hasta 40.000 dólares. Eso todavía se aplicaría bajo Biden, que ha prometido públicamente no aumentar los impuestos de nadie que gane menos de 400.000 dólares. (Source: Keith Srakocic)