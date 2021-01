Residentes de Midland, Cudd y Rosa, acusados de delitos menores por disturbios en el Capitolio, liberados bajo fianza

“¿Creo que estuvo mal que fuéramos al Capitolio? Absolutamente no. ¿Creo que estuvo mal por mi parte atravesar una puerta abierta y entrar al Capitolio? No, no lo hago. No violé ninguna ley, no hice nada ilegal y creo que probablemente por eso el FBI y las fuerzas del orden no se han puesto en contacto conmigo “, dijo Cudd en una entrevista con Telemundo20.