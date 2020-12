Primer caso de variante de COVID descubierto en Colorado

El martes, la Oficina del Gobernador Jared Polis anunció que un hombre de unos 20 años se encuentra actualmente aislado en el condado de Elbert con la variante B.1.1.7 de COVID-19. El hombre no tiene antecedentes de viajes, según la oficina del gobernador. La variante ha despertado preocupación en todo el mundo debido a las señales de que se puede propagar más fácilmente. Si bien no hay indicios de que cause una enfermedad más grave, como resultado varios países de Europa restringieron los viajes desde el Reino Unido.