Las hospitalizaciones por COVID-19 en Texas alcanzan un nuevo récord

Estos datos hospitalarios no tienen en cuenta las personas que están hospitalizadas pero que no han obtenido un resultado positivo en la prueba, y el DSHS dice que algunos hospitales pueden faltar en los recuentos diarios. Hasta el lunes, el estado también informaba 49 muertes por COVID-19, un indicador rezagado del alcance de las tasas de transmisión, y más de 12,800 nuevos casos confirmados de COVID-19. Los casos reportados pueden haber parecido más bajos en los últimos días porque algunos departamentos de salud locales no reportaron datos al estado durante la semana de vacaciones.