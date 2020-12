Implementarán campañas de control de tráfico en navidad y año nuevo

El objetivo de estos esfuerzos es aumentar la seguridad en las carreteras de Texas. Los policías de DPS buscarán conductores que violen la ley, incluidos aquellos que conducen a alta velocidad, conducen en estado de ebriedad (DWI), no usan el cinturón de seguridad, conducen sin seguro y no cumplen con la ley estatal “Move Over, Slow Down”, entre otras infracciones de tránsito.