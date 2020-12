Alcalde electo de Odessa habla sobre sus planes y la pandemia

“Algo que sucede con la comunidad hispana es que no nos han representado. Mira las calles, les falta la compostura, vas en los barrios y no tienen buena luz, vas en los callejones y miras los botes de basura que ya se están cayendo. Hay tantas cosas de las cuales la gente se ha quejado, no solo en unos años sino en toda una década. Hay mucho que hacer para la comunidad hispana y para toda la ciudad”. afirmó Javier Joven.