Médico y miembros del consejo de Odessa celebran un ayuntamiento sobre el COVID-19

“Simplemente no sabemos lo suficiente sobre las complicaciones a largo plazo. Entonces, para aquellas personas que dicen ‘Bueno, dejemos que este virus pase por nuestra comunidad y luego acabemos con él’, ¿qué pasa si algo de esto conduce a enfermedades cardíacas en el futuro? Querríamos saberlo. Así que no, no dejemos que pase por nuestra comunidad “, dijo el Dr. Saravanan,” el segundo argumento para eso es en realidad si lo dejas pasar por nuestra comunidad y ves una tasa de positividad muy alta, la tasa de positividad alta se traduce en una alta tasa de hospitalización, que conduce a una alta tasa de UCI, que conduce a una alta tasa de mortalidad “.