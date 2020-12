Hospitales locales cerca de alcanzar capacidad máxima de camas COVID-19

“Y para eso, no tengo la respuesta. Si pudieras caminar por los pasillos y pudieras ver a los pacientes en las rejillas de ventilación, si pudieras ver cuántas familias de personas están destrozadas por esto, entonces tal vez eso te haga cambiar de opinión. No le deseo esto a nadie. No quisiera que nadie tuviera que pasar por lo que están pasando estas familias“, dijo Bredimus.