La ciudad de Odessa lanza un nuevo sistema de notificación masiva

“Nos dimos cuenta de que necesitamos agregar otra herramienta a nuestra caja de herramientas de comunicaciones para brindar información. Esa fue una de esas cosas que dejó muy claro que si íbamos a tener un sistema de notificación masiva, necesitábamos presionar a la gente para que se inscribiera. No nos hace mucho bien tenerlo si la comunidad no está inscrito, no recibirán esas alertas de todos modos “.