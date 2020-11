Los republicanos de Texas miran 2022, y más allá, después de retozar en las elecciones de noviembre

La campaña de reelección de Abbott no es la única parte de la boleta estatal de 2022 que podría verse dramática. El comisionado de tierras George P. Bush, nieto del ex presidente George HW Bush y sobrino del ex presidente George W. Bush, ha ocultado poco que está interesado en ascender, aunque ha dicho que no desafiaría a Abbott ni al vicegobernador. Dan Patrick. Eso no ha impedido que Patrick se mueva agresivamente para contrastar con Bush en el tema políticamente más delicado de su cartera: la gestión del Álamo en su oficina.