El representante estatal Brooks Landgraf pide la cancelación de la prueba STAAR

“Si COVID-19 fue la razón para cancelar la prueba STAAR para el año escolar 2019-20, entonces no debería haber dudas sobre si cancelar o no la prueba para el año escolar 20-21”, continuó Landgraf. “Como he dicho antes, me opongo rotundamente a realizar pruebas por el mero hecho de realizar pruebas, y eso es exactamente lo que ocurrirá si no se cancela el STAAR de nuevo”.