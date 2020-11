Múltiples crímenes vinculados se registran en la ciudad de Odessa

“Venían con pistolas y agarraron a mi hijo de 14 años y le colocaron el arma en la cabeza, se lo llevaron al cuarto y lo tenían en el suelo, luego yo me levanté porque yo no sabía qué estaba pasando, yo estaba más dormida que despierta y cuando pude mirar bien me di cuenta que eran otras personas y no la policía que entraron a mi casa”, dice Griselda Contreras.