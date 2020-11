El coronavirus está pasando factura a los hospitales del condado de Ector, situación como el inicio de la pandemia

“La causa número uno que estamos encontrando en nuestras comunidades que ahora propagan COVID son las fiestas pequeñas”, dijo Saravanan. "No son reuniones extremadamente grandes, en realidad son fiestas pequeñas. Puede definir eso de la manera que desee, pero lo definiré como una docena de personas o en algún lugar por ahí. Eso está causando la propagación. La segunda cosa es que las personas en realidad no reconocen que están teniendo síntomas de COVID. Incluso nuestro personal, personal del hospital. No importa cuánto hayamos enseñado, una de las cosas sobre las que hablamos es, oh, son solo alergias, oh, es solo mi migraña y eso es lo que causa la propagación ".