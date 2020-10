No se requerirá que los votantes de Texas usen mascarillas mientras votan después de que la corte de apelaciones permita temporalmente la orden de Abbott

El mandato del gobernador para que los tejanos se cubran la boca y la nariz en público no se aplica a los lugares de votación, una exclusión que ha sido cuestionada como discriminatoria contra los votantes negros y latinos que tienen más probabilidades de sufrir daños por el coronavirus. Abbott ha dicho anteriormente que alienta a los votantes a usar una máscara facial, pero dijo que excluyó los lugares de votación de su mandato para evitar que las personas no puedan votar solo porque no tienen una máscara. Según la orden de Abbott, los trabajadores electorales tampoco están obligados a usar máscaras.