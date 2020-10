Hombre de Midland vinculado a robos a bancos en Lubbock, Odessa, Abilene

Según una denuncia penal revelada hoy, el 3 de septiembre, un hombre no identificado ingresó al Prosperity Bank en Odessa exigiendo dinero. El hombre, vestido con corbata, botón blanco, pantalones, tenis, gafas de sol, guantes de goma y una máscara de EPP, le pasó a un cajero una nota roja, "¡Todos $ en la bolsa! Estoy armado. No Dye Packs no Bait $ ", luego huyó de la escena con varios miles de dólares en efectivo.