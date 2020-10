Denuncian presiones del Gobierno de Trump a los CDC para que aprueben la detención de niños migrantes en hoteles por la pandemia

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 9 de agosto de 2018, proporcionada por el Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU., las madres y sus hijos hacen cola en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, Texas. Una queja que se espera sea presentada el jueves 23 de agosto al Departamento de Seguridad Nacional alega que las autoridades de inmigración coaccionaron a docenas de padres separados de sus hijos en la frontera para que firmaran documentos que no entendían. En algunos de esos casos, los padres renunciaron a sus derechos de reunirse con sus hijos. La denuncia será presentada por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración y el Consejo Americano de Inmigración. (Charles Reed/U.S. Immigration and Customs Enforcement via AP, File) (Source: Charles Reed)