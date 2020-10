Ector County ISD se asocia con SpaceX para proporcionar acceso a Internet a los estudiantes que lo necesitan

“El superintendente Scott Muri y el equipo en el condado de Ector están siguiendo algunos de los planes más innovadores del país para enfrentar los desafíos de la pandemia de coronavirus y rediseñar las escuelas para el aprendizaje del siglo XXI”, dijo Mike Magee, director ejecutivo de Chiefs for Change. Con el enfoque creativo y progresista de Muri, es natural que se asocie con SpaceX y use satélites para brindarles a los estudiantes la conexión Wi-Fi que de otro modo no tendrían. Estamos orgullosos de que sea miembro de Chiefs for Change y Me complace proporcionar $ 150,000 para este y otros proyectos de conectividad a Internet en el distrito ".