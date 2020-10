Lubbock ‘peligrosamente cerca’ de ser cerrado por el gobernador a medida que los hospitales se llenan de pacientes con COVID

"Hoy creo que teníamos unos 12 pacientes esperando una cama. Así que nuestra capacidad de cama utilizable para COVID o no COVID es muy completa. Se mencionó que los pacientes que abandonan la región para ir a los lugares, no de nuestros hospitales, sino de otros hospitales rurales, están tratando de enviarnos pacientes. No tenemos espacio. Tienen que ir a otro lugar, quizás a Dallas, quizás a algún lugar fuera del área. Y así estamos llenos. Los números no cuadran porque se han reservado para poblaciones específicas de pacientes ", dijo Ragain.