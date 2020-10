La jueza Barrett evita opinar del aborto o los derechos LGBTQ en su confirmación del Senado para la Corte Suprema

Feinstein afirmó que le molestaba recibir esa respuesta y presionó a Barrett. “Senadora, entiendo completamente por qué me hace esa pregunta. Pero nuevamente, no puedo pre comprometerme o decir cuál es mi posición, porque no tengo una posición. No sigo ninguna agenda. Mi agenda es apegarme a lo que dice la ley y decidir cada caso por separado”, respondió Barrett.