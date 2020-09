“Todo lo que dice es falso”. El director de los CDC advierte sobre un nuevo asesor de Trump para la pandemia

Después de que Redfield predijera que la mayoría de los estadounidenses no recibirán una vacuna hasta mediados de 2021, Trump lo acusó de estar equivocado y “confundido”. Redfield sostiene que no hay distancia entre él y el presidente, pero mantiene su afirmación de que la mayoría de los ciudadanos no recibirán la vacuna hasta el segundo o tercer trimestre del próximo año porque se priorizarán las poblaciones vulnerables.