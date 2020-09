Una exmodelo acusa a Trump de agresión sexual en un evento en 1997

Los abogados de Trump dijeron al The Guardian que si hubiese habido algún comportamiento incorrecto por parte de Trump, habrían más testigos que asistieron al torneo de tenis. También pusieron el acento en que Dorris se encontró otras dos veces con Trump junto a su novio Jason Binn en los días siguientes a la supuesta agresión sufrida. Ella respondió a esto con el argumento de que en el momento no procesó completamente lo que había ocurrido y que solo tiempo después lo entendió como un abuso. “Las personas pasan años rodeadas de quienes las han abusado, eso es lo que sucede en una situación traumática, te congelas”, afirmó. Además, dijo que en esos días estaba con Binn y no tenía dinero ni otro sitio a dónde ir durante la estancia en Nueva York. “No tenía dinero ni un lugar donde ir. Íbamos de evento en evento, era agotador”, dijo. Binn no contestó a una petición de comentarios que le envió The Guardian. Dorris dijo al periódico inglés que pensó hacer pública esta denuncia hace cuatro años, cuando otras mujeres acusaron a Trump (entonces candidato republicano a la presidencia) de supuestos abusos. Pero agregó que en ese momento prefirió no contar el caso por miedo a repercusiones en contra de su familia. El diario británico asegura Dorris le contó esta situación de forma confidencial hace 15 meses, pero agrega que durante este tiempo la exmodelo y actriz dudó sobre si difundirla públicamente. Hasta que se animó motivada, según dijo, por sus dos hijas gemelas de 13 años. “Cuando invades el espacio de alguien, no importa si te violaron, es una agresión sexual y no está bien”, afirmó. “No tocas a alguien a menos que quiera ser tocado. Y no hice nada para animarlo a tocarme”, agregó en referencia a Trump. Dorris dijo que también se sintió frustrada al enterarse de que a otras personas que lanzaron acusaciones contra Trump se les tachó de mentir. “Estoy harta de que se salga con la suya”, aseguró.