Los tejanos desempleados ya no recibirán $ 300 adicionales en pagos semanales

Después de que se hizo la noticia de la financiación adicional, la comisión de la fuerza laboral dijo que más de 347,000 tejanos que reciben beneficios de desempleo no calificarían para el pago semanal adicional de $ 300 a partir del 24 de agosto. Un portavoz de la agencia dijo que algunas personas no calificaron porque no indicaron habían perdido sus trabajos a causa de la pandemia cuando solicitaron el desempleo. Otros no calificaron porque estaban recibiendo menos de $ 100 en beneficios de desempleo semanales. .