Ayuntamiento de Big Spring vota a favor de despedir al administrador de la ciudad

El alcalde no fue el único que votó en contra de despedir a Darden, Raul Marquez miembro del consejo del distrito 1, dice que no cree que la decisión tomada por la mayor parte del ayuntamiento fue justa, según él, se le debió haber dado la oportunidad al administrador de renunciar o dejar que su contrato se terminará a finales de septiembre y no renovarlo.