El gobernador Greg Abbott está considerando una legislación para poner a la policía de Austin bajo control estatal después del recorte presupuestario

La legislación potencial, enviada la semana pasada a Abbott por los ex miembros de la Cámara de Representantes de Texas y los parlamentarios Terry Keel y Ron Wilson, permitiría que una ciudad con una población de más de 1 millón y menos de dos oficiales de policía por cada 1,000 residentes (un cubo en el que Austin cae) Consolidar su fuerza policial con el Departamento de Seguridad Pública de Texas. La rama de aplicación de la ley del estado se haría cargo del departamento de policía local y formaría una nueva entidad si el gobernador decidiera que no se asignan “suficientes recursos municipales para las necesidades de seguridad pública”, según una copia de la carta obtenida por The Texas Tribune.