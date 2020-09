Paciente de 99 años con COVID-19 dada de alta del hospital en Texas, días antes de cumplir 100 años

“El médico me llamó y me dijo: ’Es muy grave. Probablemente tenga un 50/50 de posibilidades de lograrlo ’. Y seguía pensando para mí misma, no es así como quería que fuera el final de la vida de mi madre… así estando sola “, dijo Marilyn. “Y luego, ya sabes, me recobré y pensé, está bien, si alguien puede vencer esto, mamá puede, yo sé que ella puede. Y efectivamente ... ¡aquí estamos! "