Millones de tejanos podrían estar protegidos de los desalojos bajo la nueva orden de la administración Trump

No hay cifras estatales sobre desalojos, pero los datos de The Eviction Lab , un centro de investigación con sede en la Universidad de Princeton, muestran que han aumentado en ciudades como Houston y Fort Worth desde que terminaron las moratorias locales y nacionales. Una excepción es Austin , donde los jueces de paz han acordado no escuchar este tipo de casos. Sin embargo, los desalojos siguen por debajo de los niveles prepandémicos a pesar de que 3.3 millones de tejanos han solicitado el desempleo. Los investigadores dijeron que los controles de estímulo, los beneficios por desempleo y los programas de asistencia para el alquiler han ayudado.