Los pedidos de ayuda por desempleo caen al nivel más bajo en la pandemia

Como predijeron muchos economistas, el fin de los fondos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP, en inglés) del gobierno está llevando rápidamente a los negocios a un punto de inflexión. Una reciente encuesta realizada por el grupo de comercio de pequeñas empresas National Federation of Independent Business reveló que el 84% de los beneficiarios de PPP dijeron que no les queda nada de ese dinero, un aumento de 13 puntos porcentuales en un solo mes. Uno de cada cinco estimó que, si no se produce un cambio económico u otro alivio del gobierno, tendrán que cerrar sus puertas en seis meses.