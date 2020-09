Esta abuela latina se convierte en ‘madre’ de sus tres nietos tras la muerte de su hija enferma de COVID-19

La señora Díaz recibió la noticia el 10 de junio, “a eso de las nueve me hablaron y me dijeron que ella ya había muerto”, recuerda durante una entrevista con Noticias Telemundo. “Todas las noches yo me acuesto llorando y me levanto llorando. Y siempre me acuesto con el teléfono de ella en la mano…”, agregó Díaz.